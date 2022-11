Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach holt sich drei Punkte gegen UHC Grünenmatt UHC Lok Reinach behielt im Spiel gegen UHC Grünenmatt am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Kevin Bonicalza für UHC Lok Reinach. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Patrick Krebs UHC Lok Reinach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. UHC Lok Reinach erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Adrian Keusch weiter auf 3:0.

Jon. Ruch verkürzte in der 20. Minute den Rückstand von UHC Grünenmatt auf 1:3. Patrick Krebs baute in der 24. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (4:1). Luca Ruch verkürzte in der 25. Minute den Rückstand von UHC Grünenmatt auf 2:4.

Nur gerade drei Minuten sollte es dauern, ehe Luca Ruch sein Doppelpack komplettierte und UHC Grünenmatt auf 3:4 heranbrachte. Wiederum Patrick Krebs sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für UHC Lok Reinach. Nur fünf Minuten später traf Patrick Krebs erneut, so dass es in der 34. Minute 6:3 für UHC Lok Reinach hiess.

In der 45. Minute verkleinerte Jon. Ruch den Rückstand von UHC Grünenmatt auf 4:6. UHC Lok Reinach erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Tomas Vojtisek weiter auf 7:4. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Florian Spühler in der 60. Minute für UHC Grünenmatt auf 5:7.

Patrick Krebs mit fünf Skorerpunkten

Skorer für UHC Lok Reinach: Einen Traumtag haben Patrick Krebs mit fünf Punkten (Tore: 4, Assists: 1) und Tomas Vojtisek mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Grünenmatt: Das Spiel wird Luca Ruch mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Jon. Ruch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich UHC Lok Reinach von Rang 7 auf 5. Das Team hat 16 Punkte. UHC Lok Reinach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Ticino Unihockey (Platz 5). Die Partie findet am Sonntag (20. November) statt (18.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

UHC Grünenmatt steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 8). Das Team hat zehn Punkte. UHC Grünenmatt trifft im nächsten Spiel auswärts auf Unihockey Langenthal Aarwangen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (17.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.