Unihockey – Herren NLB UHC Lok Reinach gewinnt deutlich gegen Ticino Unihockey UHC Lok Reinach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Ticino Unihockey 12:9.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Marius Pedersen für UHC Lok Reinach. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Massimo Bazzuri durch seinen Treffer für Ticino Unihockey in der 11. Minute her. In der 15. Minute gelang Jens-Jörn Sommerhalder der Führungstreffer zum 2:1 für UHC Lok Reinach.

Patrick Krebs sorgte in der 19. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für UHC Lok Reinach. Die 20. Minute brachte für Ticino Unihockey den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Edoardo Ciapini. In der 22. Minute traf Denny Schwender für Ticino Unihockey zum 3:3-Ausgleich.

In der 25. Minute war es an Edoardo Ciapini, Ticino Unihockey 4:3 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Tomas Vojtisek für UHC Lok Reinach erfolgreich war. An. Frey erzielte in der 31. Minute den Führungstreffer zum 5:4 für UHC Lok Reinach.

Oliver Reidy erhöhte in der 31. Minute zur 6:4-Führung für UHC Lok Reinach. In der 33. Minute gelang Ticino Unihockey (Tatu Kiipeli) der Anschlusstreffer (5:6). Ticino Unihockey glich in der 37. Minute durch Zeno Boscolo aus. Adrian Keusch brachte UHC Lok Reinach 7:6 in Führung (40. Minute). Gleichstand (7:7) hiess es wieder in der 44. Minute, als Roope Kainulainen für Ticino Unihockey traf. Jens-Jörn Sommerhalder brachte UHC Lok Reinach 8:7 in Führung (45. Minute). Der Ausgleich für Ticino Unihockey fiel in der 48. Minute (Tatu Kiipeli). Das Tor von Jens-Jörn Sommerhalder in der 50. Minute bedeutete die 9:8-Führung für UHC Lok Reinach. Jens-Jörn Sommerhalder erzielte nur drei Minuten später auch das 10:8 für UHC Lok Reinach. UHC Lok Reinach erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch An. Frey weiter auf 11:8. In der 59. Minute verkleinerte Massimo Bazzuri den Rückstand von Ticino Unihockey auf 9:11. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jens-Jörn Sommerhalder in der 60. Minute, als er für UHC Lok Reinach zum 12:9 traf.er traf zum fünften Mal.

Jens-Jörn Sommerhalder mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Lok Reinach: Einen Traumtag hat Jens-Jörn Sommerhalder mit sechs Punkten (Tore: 5, Assists: 1) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft haben An. Frey mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Marius Pedersen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Oliver Reidy mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und David Dünki mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Ticino Unihockey: Das Spiel werden Tatu Kiipeli mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Roope Kainulainen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Tino Nivala mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Edoardo Ciapini mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Massimo Bazzuri mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Lok Reinach verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat 32 Punkte. Als nächstes trifft UHC Lok Reinach daheim mit Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 29. Januar statt (19.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Ticino Unihockey rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat 32 Punkte. Ticino Unihockey spielt zum nächsten Mal daheim gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 4). Diese Begegnung findet am 29. Januar statt (19.00 Uhr, Arti e Mestieri Bellinzona).

