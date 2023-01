Unihockey – Herren NLB UHC Grünenmatt siegt gegen UHC Lok Reinach UHC Grünenmatt gewinnt am Samstag zuhause gegen UHC Lok Reinach 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Grünenmatt: Micha Lüthi brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. UHC Grünenmatt baute die Führung in der 14. Minute (Joel Nyh) weiter aus (2:0). Die 25. Minute brachte für UHC Lok Reinach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marius Pedersen.

An. Frey glich in der 26. Minute für UHC Lok Reinach aus. Es hiess 2:2. Tomas Vojtisek erzielte in der 26. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für UHC Lok Reinach. Gleichstand war in der 47. Minute hergestellt: Micha Lüthi traf für UHC Grünenmatt. In der Verlängerung entschied UHC Grünenmatt das Spiel für sich. Das 4:3 erzielte Luca Ruch in der 70. Minute.

Micha Lüthi mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Grünenmatt: Das Spiel wird Micha Lüthi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joel Nyh mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Luca Ruch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für UHC Lok Reinach: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: An. Frey (Tor: 1, Assist: 0), Marius Pedersen (Tor: 1, Assist: 0), Tomas Vojtisek (Tor: 1, Assist: 0), Fabian Moser (Tor: 0, Assist: 1), Michael Gürber (Tor: 0, Assist: 1) und Pascal Richner (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Marius Pedersen zum besten Spieler von UHC Lok Reinach gekürt. Bei UHC Grünenmatt wurde diese Ehre Micha Lüthi zuteil.

In der Tabelle verliert UHC Grünenmatt Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat 28 Punkte. Für UHC Grünenmatt geht es in einem Heimspiel gegen Unihockey Langenthal Aarwangen (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (18.00 Uhr, Forum Sumiswald AG Sumiswald).

In der Tabelle verliert UHC Lok Reinach Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat 29 Punkte. UHC Lok Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Ticino Unihockey (Platz 7). Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (18.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.