Unihockey – Damen 1. Liga UHC Bremgarten mit drei Punkten auswärts gegen Bassersdorf Nürensdorf zum Auftakt UHC Bremgarten beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Bassersdorf Nürensdorf setzt es auswärts einen 4:2-Sieg ab.

(chm)

Anja Ehrensperger eröffnete in der 7. Minute das Skore, als sie für Bassersdorf Nürensdorf das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 8. Minute hergestellt: Luana Egger traf für UHC Bremgarten. Das Tor von Alessia Ryffel in der 12. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bassersdorf Nürensdorf.

UHC Bremgarten glich in der 28. Minute durch Gisela Schibli aus. Luana Egger brachte UHC Bremgarten 3:2 in Führung (44. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 45. Minute, als Tanja Schlenz die Führung für UHC Bremgarten auf 4:2 erhöhte.

Luana Egger mit zwei Skorerpunkten

Skorer für UHC Bremgarten: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Luana Egger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Gisela Schibli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Für UHC Bremgarten geht es zuhause gegen piranha academy regio weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

Im nächsten Spiel kriegt es Bassersdorf Nürensdorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn UHC Lok Reinach zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.