Unihockey – Damen 1. Liga UHC Bremgarten gewinnt klar gegen Red Ants Winterthur II UHC Bremgarten behielt im Spiel gegen Red Ants Winterthur II am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 9:0.

In der 8. Minute war es an Jacqueline Thalmann, UHC Bremgarten 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Bremgarten stellte Deborah Binkert in Minute 8 her. Luana Egger baute in der 10. Minute die Führung für UHC Bremgarten weiter aus (3:0).

UHC Bremgarten erhöhte in der 14. Minute seine Führung durch Jacqueline Thalmann weiter auf 4:0. Ella Norgren baute in der 14. Minute die Führung für UHC Bremgarten weiter aus (5:0). UHC Bremgarten erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Luana Egger weiter auf 6:0.

Nochmals Jacqueline Thalmann baute in der 40. Minute die Führung für UHC Bremgarten weiter aus (7:0). Ella Norgren baute in der 40. Minute die Führung für UHC Bremgarten weiter aus (8:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Simona Heer, die in der 50. Minute die Führung für UHC Bremgarten auf 9:0 ausbaute.

Jacqueline Thalmann mit drei Punkten eine der besten Skorerinnen des Spiels

Skorerinnen für UHC Bremgarten: Das Spiel werden Jacqueline Thalmann mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Luana Egger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Ella Norgren mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Gisela Schibli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Tanja Isler mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich UHC Bremgarten von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. UHC Bremgarten tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UHC Lok Reinach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 19. November statt (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

Unverändert liegt Red Ants Winterthur II auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Red Ants Winterthur II tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von UHC Lok Reinach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (16.30 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.