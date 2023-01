Unihockey – Damen 1. Liga UHC Bremgarten beendet Niederlagenserie gegen UHC Lok Reinach Sieg für UHC Bremgarten nach sechs Niederlagen in Folge. Gegen UHC Lok Reinach gewinnt UHC Bremgarten am Samstag auswärts 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Tanja Schlenz in der 6. Minute. Sie traf für UHC Bremgarten zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Bremgarten stellte Jacqueline Thalmann in Minute 9 her. Der Anschlusstreffer für UHC Lok Reinach zum 1:2 kam in der 11. Minute. Verantwortlich dafür war Nina Bucher.

Gleichstand stellte Valerie Schärer durch ihren Treffer für UHC Lok Reinach in der 12. Minute her. In der 25. Minute war es an Gea Baumgartner, UHC Lok Reinach 3:2 in Führung zu bringen. Jacqueline Thalmann glich in der 46. Minute für UHC Bremgarten aus. Es hiess 3:3. In der Verlängerung entschied UHC Bremgarten das Spiel für sich. Das 4:3 erzielte Jacqueline Thalmann in der 64. Minute.

Jacqueline Thalmann mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UHC Bremgarten: Das Spiel wird Jacqueline Thalmann mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Ella Norgren mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Gea Baumgartner (Tor: 1, Assist: 0), Nina Bucher (Tor: 1, Assist: 0), Valerie Schärer (Tor: 1, Assist: 0), Alexandra Straumann (Tor: 0, Assist: 1) und Livia Dössegger (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle liegt UHC Bremgarten weiterhin auf Rang 5. Das Team hat elf Punkte.

UHC Lok Reinach steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat 18 Punkte. UHC Lok Reinach trifft im nächsten Spiel auswärts auf Red Ants Winterthur II (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. Februar statt (13.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

