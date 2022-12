Unihockey – Herren UPL UHC Alligator Malans verliert gegen Seriensieger Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Alligator Malans fort. Das 8:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Simon Laubscher brachte Grasshopper Club Zürich 1:0 in Führung (7. Minute). Christoph Meier sorgte in der 19. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grasshopper Club Zürich. Erneut Christoph Meier traf in der 25. Minute auch zum 3:0 für Grasshopper Club Zürich.

Noël Seiler baute in der 31. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (4:0). Erneut Christoph Meier baute in der 42. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (5:0). Grasshopper Club Zürich erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Florian Wenk weiter auf 6:0.

Joël Rüegger baute in der 57. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (7:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Moritz Mock in der 60. Minute, als er für Grasshopper Club Zürich zum 8:0 traf.

Christoph Meier mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Christoph Meier mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joël Rüegger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Noël Seiler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Christoph Meier zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei UHC Alligator Malans wurde diese Ehre Damian Rohner zuteil.

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 33 Punkte. Im nächsten Spiel trifft [[wg.team_1_short]] nach der Winterpause daheim auf Zug United (Platz 6). Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

UHC Alligator Malans steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat 15 Punkte. Für [[wg.team_2_short]] geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen Zug United (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 7. Januar statt (17.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.