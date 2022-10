Unihockey – Damen 1. Liga UH Zulgtal Eagles bezwingt Team Aarau UH Zulgtal Eagles gewinnt am Sonntag zuhause gegen Team Aarau 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Michelle Maradan, die in der 15. Minute für UH Zulgtal Eagles zum 1:0 traf. In der 30. Minute baute Livia Wyss den Vorsprung für UH Zulgtal Eagles auf zwei Tore aus (2:0). Marietta Aeschlimann baute in der 43. Minute die Führung für UH Zulgtal Eagles weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Aline Rohrer in der 43. Minute für Team Aarau auf 1:3.

UH Zulgtal Eagles verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat acht Punkte. UH Zulgtal Eagles bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Skorpion Emmental Zollbrück II. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

Team Aarau steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Team Aarau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team UHC Tigers H.-T.. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Dorfhalle Neuendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.