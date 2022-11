Unihockey – Herren 1. Liga Überraschungssieg für Unihockey Schüpbach gegen Unihockey Limmattal Überraschung bei Unihockey Schüpbach gegen Unihockey Limmattal: Der Tabellenneunte (Unihockey Schüpbach) hat am Samstag zuhause den Tabellenersten 6:5 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Unihockey Limmattal: Nicolas Jordan brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Fabian Massaro erhöhte in der 5. Minute zur 2:0-Führung für Unihockey Limmattal. Unihockey Limmattal erhöhte in der 5. Minute seine Führung durch Marco Ramseyer weiter auf 3:0.

In der 10. Minute verkleinerte Patrick Zaugg den Rückstand von Unihockey Schüpbach auf 1:3. Dank dem Treffer von Fabio Stettler (27.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Schüpbach auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Unihockey Schüpbach traf Björn Sommer in der 42. Minute.

Philipp Rüegsegger erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Unihockey Schüpbach. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Andris Ladner für Unihockey Limmattal erfolgreich war. Fabio Stettler brachte Unihockey Schüpbach 5:4 in Führung (55. Minute).

Mit seinem Tor in der 56. Minute brachte Jael Noah Häfliger Unihockey Schüpbach mit zwei Treffern 6:4 in Führung. Unihockey Limmattal kam in der 56. Minute noch auf 5:6 heran, als Simon Frei traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Fabio Stettler mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel wird Fabio Stettler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Limmattal: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Andris Ladner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Unihockey Schüpbach weiterhin auf Rang 9. Das Team hat 17 Punkte. Unihockey Schüpbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 4). Das Spiel findet am 3. Dezember statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Unverändert liegt Unihockey Limmattal auf Rang 1. Das Team hat 32 Punkte. Für Unihockey Limmattal geht es zuhause gegen Bern Capitals (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Dezember (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.