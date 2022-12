Unihockey – Herren 1. Liga Überraschungssieg für Team Aarau gegen Black Creek Schwarzenbach Überraschender Sieg für Team Aarau: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Black Creek Schwarzenbach (5. Rang) auswärts gleich 7:2 geschlagen.

(chm)

Das Skore eröffnete Peter Byland in der 11. Minute. Er traf für Team Aarau zum 1:0. Fünf Minuten dauerte es, ehe Peter Byland erneut erfolgreich war. Er traf in der 16. Minute zum 2:0 für Team Aarau. Team Aarau erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Tobias Wullschleger weiter auf 3:0.

Raphael Lehmann (30. Minute) liess Black Creek Schwarzenbach auf 1:3 herankommen. Kim André Blaser sorgte in der 36. Minute für Black Creek Schwarzenbach für den Anschlusstreffer zum 2:3. Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Dominic Studer Team Aarau mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Marco Stoltenberg baute in der 49. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus (5:2). Fünf Minuten dauerte es, ehe Marco Stoltenberg erneut erfolgreich war. Er traf in der 54. Minute zum 6:2 für Team Aarau. Silvan Colombo schoss das 7:2 (57. Minute) für Team Aarau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Marco Stoltenberg mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Team Aarau: Das Spiel wird Marco Stoltenberg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Peter Byland mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Florian Kull mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Dominic Hiltbrunner zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Tobias Wullschleger zuteil.

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 12. Das Team hat zehn Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen Bern Capitals (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Januar (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Black Creek Schwarzenbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat 25 Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_2_short]] steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen Zuger Highlands (Platz 11) an. Das Spiel findet am 8. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.