Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau setzt Siegesserie auch gegen Wizards Bern Burgdorf II fort Team Aarau reiht Sieg an Sieg: Gegen Wizards Bern Burgdorf II hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2.

Lucie Keller eröffnete in der 9. Minute das Skore, als sie für Team Aarau das 1:0 markierte. Zwei Minuten dauerte es, ehe Lucie Keller erneut erfolgreich war. Sie traf in der 11. Minute zum 2:0 für Team Aarau. Team Aarau erhöhte in der 11. Minute seine Führung durch Michèle Rytz weiter auf 3:0.

Team Aarau erhöhte in der 26. Minute seine Führung durch Aline Rohrer weiter auf 4:0. Wizards Bern Burgdorf erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch M. Bieri weiter auf 0:4. Wizards Bern Burgdorf erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch C. Wüthrich weiter auf 0:4. Aline Burch schoss das 5:0 (45. Minute) für Team Aarau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Lucie Keller mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Lucie Keller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Team Aarau von Rang 4 auf 3. Das Team hat zwölf Punkte. Team Aarau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Skorpion Emmental Zollbrück II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 26. November statt (16.00 Uhr, Suhrenmatte Buchs AG).

In der Tabelle verliert Wizards Bern Burgdorf II Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Wizards Bern Burgdorf II trifft im nächsten Spiel auswärts auf UHC Tigers H.-T. (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. November (19.00 Uhr, Gerbrunnen Trimbach).

