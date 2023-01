Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau mit Sieg gegen Wizards Bern Burgdorf II Sieg für Team Aarau: Gegen Wizards Bern Burgdorf II gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:2.

(chm)

Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 20. Minute, als L. Böhlen für Wizards Bern Burgdorf traf. In der 24. Minute gelang Deborah Wagner der Führungstreffer zum 1:0 für Team Aarau. Isabel Siegrist sorgte in der 36. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Team Aarau. Sechs Minuten dauerte es, ehe Isabel Siegrist erneut erfolgreich war. Sie traf in der 42. Minute zum 3:0 für Team Aarau.

Team Aarau erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Céline Grimm weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte C. Wüthrich in der 58. Minute, als sie für Wizards Bern Burgdorf zum 0:4 traf.

Isabel Siegrist mit zwei Punkten eine der besten Skorerinnen des Spiels

Skorerinnen für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Isabel Siegrist mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Céline Grimm mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde N. Sidler zur besten Spielerin von Wizards Bern Burgdorf gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Isabel Siegrist zuteil.

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Team Aarau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Skorpion Emmental Zollbrück II. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Februar (16.30 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

In der Tabelle liegt Wizards Bern Burgdorf II weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 14 Punkte. Auf Wizards Bern Burgdorf II wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team UHC Tigers H.-T., also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Februar (19.00 Uhr, Neue Schützenmatt Burgdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.