Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Black Creek Schwarzenbach Team Aarau siegt zuhause 7:0 gegen Black Creek Schwarzenbach im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

In der 28. Minute war es an Flavia Suter, Team Aarau 1:0 in Führung zu bringen. Nur fünf Minute später traf Flavia Suter erneut, so dass es in der 33. Minute 2:0 für Team Aarau hiess. Team Aarau erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Aline Rohrer weiter auf 3:0.

In der 46. Minute traf Aline Rohrer bereits wieder. Sie erhöhte auf 4:0 für Team Aarau. Céline Grimm baute in der 47. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus (5:0). Team Aarau erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Kimberley Herrmann weiter auf 6:0. Sally Zollinger schoss das 7:0 (60. Minute) für Team Aarau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Flavia Suter mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Team Aarau: Das Spiel wird Flavia Suter mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Aline Rohrer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Michèle Rytz mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Team Aarau steht mit drei Punkten auf Rang 3. Team Aarau trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team UH Zulgtal Eagles. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (12.00 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

In der Tabelle steht Black Creek Schwarzenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 8 (null Punkte). Für Black Creek Schwarzenbach geht es zuhause gegen UHC Tigers H.-T. weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.