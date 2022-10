Unihockey – Herren 1. Liga Team Aarau holt gegen Zuger Highlands ersten Saisonsieg Im elften Spiel ist es endlich soweit: Team Aarau hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Zuger Highlands gewinnt die Mannschaft am Sonntag zuhause 7:4.

(chm)

Das Skore eröffnete Julian Hofmann in der 2. Minute. Er traf für Team Aarau zum 1:0. Mit seinem Tor in der 5. Minute brachte Marco Stoltenberg Team Aarau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Eric Ulli sorgte in der 13. Minute für Zuger Highlands für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand war in der 15. Minute hergestellt: Andri Lechmann traf für Zuger Highlands. In der 33. Minute war es an Reto Flütsch, Zuger Highlands 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 38. Minute, als Dominic Studer für Team Aarau traf.

Das Tor von Tobias Wullschleger in der 47. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Team Aarau. Mario Hunziker erhöhte in der 50. Minute zur 5:3-Führung für Team Aarau. Marco Stoltenberg baute in der 57. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus (6:3).

Zwei Minuten dauerte es, ehe Marco Stoltenberg erneut erfolgreich war. Er traf in der 59. Minute zum 7:3 für Team Aarau. In der 60. Minute sorgte Daniel Uhr noch für Resultatkosmetik für Zuger Highlands. Er traf zum 4:7-Schlussstand.

Marco Stoltenberg mit drei Skorerpunkten

Skorer für Team Aarau: Das Spiel werden Marco Stoltenberg mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Dominic Studer mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Tobias Wullschleger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zuger Highlands: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Andri Lechmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Andri Lechmann zum besten Spieler von Zuger Highlands gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Marco Stoltenberg zuteil.

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat vier Punkte. Für Team Aarau geht es zuhause gegen SV Waldenburg Eagles (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 19. November statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Unverändert liegt Zuger Highlands auf Rang 11. Das Team hat sieben Punkte. Mit dem viertplatzierten Unihockey Luzern kriegt es Zuger Highlands als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 19. November statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.