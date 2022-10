Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau gewinnt klar gegen UHC La Chaux-de-Fonds Sieg für Team Aarau: Gegen UHC La Chaux-de-Fonds gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Charline Diem für UHC La Chaux-de-Fonds. In der 1. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 3. Minute hergestellt: Céline Grimm traf für Team Aarau. In der 30. Minute war es an Flavia Suter, Team Aarau 2:1 in Führung zu bringen.

Mit ihrem Tor in der 38. Minute brachte Aline Rohrer Team Aarau mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Bie Elise Olsson-Lalor baute in der 57. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus (4:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Aline Rohrer, die in der 59. Minute die Führung für Team Aarau auf 5:1 ausbaute.

Céline Grimm mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Team Aarau: Das Spiel wird Céline Grimm mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Aline Rohrer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Charline Diem zur besten Spielerin von UHC La Chaux-de-Fonds gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Céline Grimm zuteil.

Unverändert liegt Team Aarau auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Team Aarau in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn Wizards Bern Burgdorf II (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (13.00 Uhr, Sporthalle Schützenmatt Burgdorf).

UHC La Chaux-de-Fonds liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zwei Punkte. UHC La Chaux-de-Fonds trifft im nächsten Spiel zuhause auf Black Creek Schwarzenbach (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 20. November (19.30 Uhr, Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.