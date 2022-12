Unihockey – Herren 1. Liga SV Waldenburg Eagles gewinnt klar gegen TSV Unihockey Deitingen SV Waldenburg Eagles behielt im Spiel gegen TSV Unihockey Deitingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 11:5.

(chm)

SV Waldenburg Eagles ging im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war SV Waldenburg Eagles die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 5:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte SV Waldenburg Eagles die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:5.

Manuel Mucha mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Einen Traumtag hat Manuel Mucha mit sechs Punkten (Tore: 5, Assists: 1) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Dominic Mucha mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) abgeliefert. Weiter hat sich Adrian Rudin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Oliver Dürrenberger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jan Wenger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für TSV Unihockey Deitingen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich T. von Burg mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Reto Gugler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Thomas Bieber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt SV Waldenburg Eagles weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 23 Punkte. SV Waldenburg Eagles tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle liegt TSV Unihockey Deitingen weiterhin auf Rang 10. Das Team hat 18 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es TSV Unihockey Deitingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn Baden-Birmenstorf (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (16.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

