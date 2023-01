Unihockey – Herren 1. Liga SV Waldenburg Eagles bezwingt Bern Capitals SV Waldenburg Eagles behielt im Spiel gegen Bern Capitals am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Den Auftakt machte Dominic Mucha, der in der 10. Minute für SV Waldenburg Eagles zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Kilian Mühlematter für Bern Capitals traf. In der 37. Minute war es an Tim Schütz, Bern Capitals 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für SV Waldenburg Eagles fiel in der 48. Minute (Roman Pass). In der 52. Minute war es an Yannik Arm, Bern Capitals 3:2 in Führung zu bringen. In der 56. Minute traf Simon Werthmüller für SV Waldenburg Eagles zum 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung entschied SV Waldenburg Eagles das Spiel für sich. Das 4:3 erzielte Dominic Mucha in der 66. Minute.

Dominic Mucha mit zwei Skorerpunkten

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Dominic Mucha mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Manuel Mucha mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bern Capitals: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Kilian Mühlematter (Tor: 1, Assist: 0), Tim Schütz (Tor: 1, Assist: 0), Yannik Arm (Tor: 1, Assist: 0), Emanuel Ninck (Tor: 0, Assist: 1) und Oliver Walker (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle verbessert sich SV Waldenburg Eagles von Rang 8 auf 7. Das Team hat 26 Punkte. Für SV Waldenburg Eagles geht es in einem Auswärtsspiel gegen Unihockey Schüpbach (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (16.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

In der Tabelle verliert Bern Capitals Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat 26 Punkte. Bern Capitals spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Baden-Birmenstorf (Platz 11). Die Partie findet am Sonntag (22. Januar) statt (18.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

