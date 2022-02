Übersicht So entwickeln sich die Corona-Zahlen und der Impf-Fortschritt im Aargau Neuinfektionen, Spitaleintritte, Ansteckungsorte: In unserer laufend aktualisierten Übersicht erfahren Sie, wie sich die Corona-Lage im Aargau präsentiert.

(chm)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Tägliche Fallzahlen

Mit 2'845 neu gemeldeten Infektionen (Meldung vom Dienstag) liegt der 7-Tages-Schnitt der täglichen Neuinfektionen neu bei 2'484.1. Das ist ungefähr gleich viel wie vor einer Woche (Stand Vorwoche: 2'458.7).

Die zeitliche Entwicklung der laborbestätigten Fälle:

Über die Zahlen: Der Kanton Aargau publiziert am Nachmittag die Zahlen des Vortages. Am Wochenende veröffentlicht er keine Zahlen. Deshalb umfasst die Meldung am Montag die Tage Freitag bis Sonntag. Die Daten können von jenen abweichen, die das Bundesamt für Gesundheit für den Kanton Aargau publiziert. Dies wegen Unterschieden in der Erfassung.

Die aktuellen Fallzahlen in den Gemeinden

Die Gemeinden mit den höchsten Fallzahlen:

Der R-Wert im Aargau:

Was die Reproduktionszahl aussagt: Die effektive Reproduktionszahl Re gibt nach Angaben des BAG an, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Ist diese Zahl kleiner als 1, nimmt die Zahl der angesteckten Personen ab. Ist die Zahl grösser als 1, nimmt die Zahl der Angesteckten zu.

Die aktuellste R-Zahl bildet die Infektionslage wegen der zeitlichen Differenz zwischen Ansteckung und positivem Testergebnis mit Verzögerung ab. Für die Schweiz beträgt diese Verzögerung rund 10 Tage, für die Kantone und das Fürstentum Liechtenstein rund 14 Tage. Die Schätzungen der letzten Tage können leicht schwanken.

Die Situation in den Spitälern

In den Aargauer Spitälern werden derzeit 131 Personen mit Covid-19 behandelt, wie die Kantonsbehörden mitteilen (Stand: Dienstag). Damit ist die Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten gegenüber der Vorwoche gewachsen (+29, +28.4 Prozent)

Auf den Intensivstationen liegen 15 Menschen mit Covid-19. Das sind sechs weniger als vor einer Woche. Auf der Intensivstation gibt es derzeit zehn freie Betten (Vorwoche: 10).

Zu beachten gilt: Der limitierende Faktor in den Spitälern ist nicht die Anzahl Betten, sondern das Personal. Es fehlen die Fachleute, um mehr Erkrankte behandeln zu können. Während der Pandemie haben zahlreiche Pflegekräfte gekündigt. Lesen Sie dazu auch:

Wie viele Intensiv-Betten sind in Zeiten ohne Pandemie besetzt? Dazu schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin: «Die Bettenbelegung einer Intensivstation beträgt im Jahresdurchschnitt typischerweise ca. 75%.»

Der Impf-Fortschritt

Anteil der gesamten Aargauer Bevölkerung der geimpft ist:

Die Impfung wird allen Personen ab fünf Jahren empfohlen. 5- bis 11-Jährige werden seit Anfang Januar geimpft. Bislang wurden vor allem Personen ab zwölf Jahren geimpft. Es gibt rund 610'000 über 12-Jährige im Aargau. So weit ist die Impf-Kampagne, wenn man nur mit dieser Bevölkerungsgruppe rechnet:

Zu den vollständig Geimpften zählt das BAG alle Personen, die zwei Impfdosen erhalten haben und Genesene, die eine Impfdosis erhalten haben.

Impf-Fortschritt nach Altersgruppe:

Wie viele Menschen sich neu für eine Corona-Impfung entscheiden:

Die hier dargestellten Daten zur Impfquote werden beim Bundesamt für Gesundheit bezogen. Sie können von den Daten abweichen, die der Kanton Aargau veröffentlicht. Dies wegen Unterschieden in der Erfassung.

Zur Impfung können Sie sich auf der Website des Kantons Aargau anmelden.

Infektionen pro Altersgruppe

Die Altersgruppe der 10-19-Jährigen war in der vergangenen Woche mit einer Inzidenz von 49.1 Fällen pro 1000 Personen am stärksten betroffen. Es folgen die Altersgruppen 30-39 (36.1) und 0-9 (32.1).

Die Kriterien des Regierungsrats für Verschärfungen

Der Regierungsrat hat Richtwerte als Grundlage für Verschärfungen definiert. Sie stellen aber keinen Automatismus dar, sprich: Der Regierungsrat muss die Massnahmen nicht verschärfen, auch wenn die aktuellen Zahlen die Richtwerte übersteigen.

Je nach erreichter Eskalationsstufe zieht der Regierungsrat schärfere oder weniger scharfe Massnahmen in Betracht.

Isolation und Quarantäne

Der Kanton macht derzeit keine Angaben zur Zahl der Infizierten in Isolation und Kontaktpersonen in Quarantäne.

Ansteckungsorte

So wird getestet

Todesfälle: Entwicklung und Altersverteilung

Diese Daten werden automatisiert beim Kanton Aargau und beim Bundesamt für Gesundheit bezogen. Die Skripts für Datenbezug und -aufbereitung finden Sie auf der Entwicklerplattform Github. Einzelne Texte sind mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.