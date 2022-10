Unihockey – Damen 1. Liga Sieg für UHC Lok Reinach im Showdown gegen piranha academy regio UHC Lok Reinach setzt seine Siegesserie auch gegen piranha academy regio fort. Das 10:6 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge( in vier Spielen).

(chm)

UHC Lok Reinach und piranha academy regio gingen mit einem Unentschieden von 1:1 in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel verschaffte sich dann UHC Lok Reinach einen Vorteil und ging mit 7:5 in Führung. Im dritten Drittel vergrösserte UHC Lok Reinach die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:6.

Bellinda Wüthrich mit vier Skorerpunkten

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Das Spiel werden Bellinda Wüthrich mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) und Luana Hagmann mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter haben sich Ramona Bucher mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Selina Müller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für piranha academy regio: Das Spiel wird Tan. Perl mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich UHC Lok Reinach von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Als nächstes tritt UHC Lok Reinach in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team UHC Bremgarten zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 19. November statt (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

In der Tabelle verliert piranha academy regio Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Piranha academy regio tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Floorball Zurich Lioness an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (19.30 Uhr, Sporthalle Vial Domat/Ems).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.