Unihockey – Herren UPL Sieg für Grasshopper Club Zürich im Showdown gegen Zug United Grasshopper Club Zürich setzt seine Siegesserie auch gegen Zug United fort. Das 7:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Alessandro Alliata, der in der 10. Minute für Grasshopper Club Zürich zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Joël Stocker für Zug United traf. Das Tor von Elia Seiler in der 24. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Grasshopper Club Zürich.

In der 33. Minute baute David Dürler den Vorsprung für Grasshopper Club Zürich auf zwei Tore aus (3:1). Grasshopper Club Zürich erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Simon Laubscher weiter auf 4:1. Joël Rüegger baute in der 40. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (5:1).

Claudio Laely baute in der 46. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (6:1). Christoph Meier schoss das 7:1 (50. Minute) für Grasshopper Club Zürich und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Joël Rüegger mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Joël Rüegger mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Claudio Laely mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und David Dürler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tim Mock zum besten Spieler von Zug United gekürt. Bei Grasshopper Club Zürich wurde diese Ehre David Dürler zuteil.

Unverändert liegt Grasshopper Club Zürich auf Rang 2. Das Team hat 15 Punkte. Grasshopper Club Zürich spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: Floorball Thurgau (Rang 10). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Zug United rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat zwölf Punkte. Auf Zug United wartet im nächsten Spiel zuhause das fünftplatzierte Team HC Rychenberg Winterthur, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.