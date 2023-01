Unihockey – Herren UPL Sieg für Grasshopper Club Zürich im Showdown gegen Tigers Langnau Das erstplatzierte Team Grasshopper Club Zürich hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Tigers Langnau auswärts 8:6 besiegt.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Tigers Langnau: Simon Steiner brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Daniel Steiger durch seinen Treffer für Grasshopper Club Zürich in der 9. Minute her. Das Tor von Jan Ewald in der 24. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Tigers Langnau.

Der Ausgleich für Grasshopper Club Zürich fiel in der 24. Minute (Simon Laubscher). In der 24. Minute gelang Tobias Heller der Führungstreffer zum 3:2 für Grasshopper Club Zürich. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Grasshopper Club Zürich stellte Simon Laubscher in Minute 25 her.

Grasshopper Club Zürich erhöhte in der 30. Minute seine Führung durch Samuel Volkart weiter auf 5:2. In der 31. Minute verkleinerte Simon Steiner den Rückstand von Tigers Langnau auf 3:5. Grasshopper Club Zürich erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Christoph Meier weiter auf 6:3.

Grasshopper Club Zürich erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Noël Seiler weiter auf 7:3. David Dürler baute in der 35. Minute die Führung für Grasshopper Club Zürich weiter aus (8:3). In der 39. Minute verkleinerte Marc Oliver Gerber den Rückstand von Tigers Langnau auf 4:8. Gustav Svensson (43. Minute) liess Tigers Langnau auf 5:8 herankommen. In der 55. Minute sorgte Simon Steiner noch für Resultatkosmetik für Tigers Langnau. Er traf zum 6:8-Schlussstand.

Samuel Volkart mit der beste Skorer

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Samuel Volkart mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Simon Laubscher mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Noël Seiler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Joël Rüegger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Tigers Langnau: Das Spiel wird Simon Steiner mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Gustav Svensson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Janis Lauber mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Dylan Hasenböhler zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Tigers Langnau wurde diese Ehre Gustav Svensson zuteil.

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 42 Punkte. Als nächstes trifft Grasshopper Club Zürich auf fremdem Terrain mit Unihockey Basel Regio (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 10. Februar statt (19.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Tigers Langnau rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 5. Das Team hat 36 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Tigers Langnau in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SV Wiler-Ersigen (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. Februar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Sportzentrum Zuchwil Zuchwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.