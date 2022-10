Unihockey – Herren 1. Liga Olten Zofingen lässt sich von Team Aarau kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 12) ist Olten Zofingen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Team Aarau gerecht geworden und hat auswärts 3:2 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Marvin Richner, der in der 1. Minute für Olten Zofingen zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 17. Minute, als Tobias Wullschleger für Team Aarau traf. Olivier Meyer brachte Team Aarau 2:1 in Führung (57. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 59. Minute, als Marius Flury für Olten Zofingen traf. In der Verlängerung entschied Olten Zofingen das Spiel für sich. Das 3:2 erzielte Marius Flury in der 67. Minute.

Marvin Richner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Olten Zofingen: Das Spiel wird Marvin Richner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Marius Flury mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Luzius Mäder zum besten Spieler von Team Aarau gekürt. Bei Olten Zofingen wurde diese Ehre Marius Flury zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Olten Zofingen von Rang 3 auf 2. Das Team hat 20 Punkte. Als nächstes trifft Olten Zofingen auf fremdem Terrain mit Zuger Highlands (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Mit dem viertplatzierten Unihockey Luzern kriegt es Team Aarau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Dörfli Weggis).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.