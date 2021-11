Abstimmung Möriken-Wildegg sagt Ja zum Covid-19-Gesetz Hier finden Sie die Details zum Resultat in der Gemeinde Möriken-Wildegg an diesem Abstimmungssonntag.

Die Ergebnisse in Möriken-Wildegg: 68 Prozent Nein zum Covid-Gesetz

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Möriken-Wildegg hat zum Covid-Gesetz Ja gestimmt. Mit einem Ja-Anteil von 63.7 Prozent befürwortet die Gemeinde die Vorlage.

Auch im Juni hatte Möriken-Wildegg bereits Ja gesagt bei der Abstimmung zum Covid-Gesetz. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten die Vorlage mit 56 Prozent angenommen.

Deutlich mehr Leute als üblich stimmten ab

An der Abstimmung zum Covid-Gesetz beteiligten sich in Möriken-Wildegg deutlich mehr Menschen als üblich. Mit 70.8 Prozent lag die Stimmbeteiligung markant über dem Durchschnitt aller Abstimmungen in der Gemeinde seit 1990 (45 Prozent).

Nein zur Justizinitiative in Möriken-Wildegg: Eine deutliche Mehrheit von 68 Prozent der Stimmenden verwarf die Vorlage.

Möriken-Wildegg hat die Pflegeinitiative befürwortet. 57.2 Prozent stimmten Ja.

