Unihockey – Herren 1. Liga Lions Konolfingen mit Sieg gegen SV Waldenburg Eagles Lions Konolfingen gewinnt am Samstag zuhause gegen SV Waldenburg Eagles 6:5.

(chm)

Das Skore eröffnete Oliver Dürrenberger in der 3. Minute. Er traf für SV Waldenburg Eagles zum 1:0. Der Ausgleich für Lions Konolfingen fiel in der 5. Minute (Yannick Glauser). Oliver Dürrenberger erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für SV Waldenburg Eagles.

Gleichstand stellte Stefan Tanner durch seinen Treffer für Lions Konolfingen in der 10. Minute her. In der 22. Minute war es an Janosch Bigler, Lions Konolfingen 3:2 in Führung zu bringen. In der 28. Minute traf Manuel Mucha für SV Waldenburg Eagles zum 3:3-Ausgleich.

Dario Dolder schoss Lions Konolfingen in der 35. Minute zur 4:3-Führung. Jan Wenger glich in der 47. Minute für SV Waldenburg Eagles aus. Es hiess 4:4. Dominic Mucha traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für SV Waldenburg Eagles.

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 57. Minute, als Sven Schlüchter für Lions Konolfingen traf. In der Verlängerung entschied Lions Konolfingen das Spiel für sich. Das 6:5 erzielte Ivan Gäggeler in der 67. Minute.

Ivan Gäggeler mit der beste Skorer

Skorer für Lions Konolfingen: Das Spiel wird Ivan Gäggeler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel wird Dominic Mucha mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Oliver Dürrenberger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jan Wenger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Ivan Gäggeler zum besten Spieler von Lions Konolfingen gekürt. Bei SV Waldenburg Eagles wurde diese Ehre Dominic Mucha zuteil.

Unverändert liegt Lions Konolfingen auf Rang 2. Das Team hat 38 Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_1_short]] steht nach der Winterpause auswärts gegen Baden-Birmenstorf (Platz 10) an. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Januar (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

In der Tabelle liegt SV Waldenburg Eagles weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 24 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen Unihockey Limmattal (Platz 1). Das Spiel findet am 7. Januar statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.