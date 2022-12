Unihockey – Herren UPL Hoher Pflichtsieg für Grasshopper Club Zürich gegen UHC Uster Sieg für den Tabellenzweiten: Grasshopper Club Zürich lässt am Samstag zuhause beim 12:3 gegen UHC Uster (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Grasshopper Club Zürich ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Grasshopper Club Zürich die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Grasshopper Club Zürich die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 12:3.

Paolo Riedi mit drei Skorerpunkten

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel werden Paolo Riedi mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Simon Laubscher mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Christoph Meier mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) und Joël Rüegger mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Daniel Steiger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Florian Wenk mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tobias Heller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Uster: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Filip Karlsson (Tor: 1, Assist: 0), Florian Bolliger (Tor: 1, Assist: 0), Patrik Doza (Tor: 1, Assist: 0), Claudio Schmid (Tor: 0, Assist: 1), Daniels Janis Anis (Tor: 0, Assist: 1) und Martin Prazan (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Filip Karlsson zum besten Spieler von UHC Uster gekürt. Bei Grasshopper Club Zürich wurde diese Ehre Florian Wenk zuteil.

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 27 Punkte. Grasshopper Club Zürich spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Chur Unihockey (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. Dezember) (17.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

In der Tabelle verliert UHC Uster Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UHC Uster auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn UHC Alligator Malans (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (11. Dezember) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.