Unihockey – Herren UPL Grasshopper Club Zürich stolpert gegen Tigers Langnau Überraschender Sieg für Tigers Langnau: Das Team auf Tabellenrang 6 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Grasshopper Club Zürich (1. Rang) auswärts 7:6 geschlagen.

(chm)

Das Skore eröffnete Paolo Riedi in der 18. Minute. Er traf für Grasshopper Club Zürich zum 1:0. Janis Lauber glich in der 19. Minute für Tigers Langnau aus. Es hiess 1:1. In der 31. Minute gelang Marc Oliver Gerber der Führungstreffer zum 2:1 für Tigers Langnau.

Matteo Nico Steiner sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Tigers Langnau. Die 36. Minute brachte für Grasshopper Club Zürich den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Simon Laubscher. Grasshopper Club Zürich glich in der 40. Minute durch Noël Seiler aus.

Das Tor von Thomas Gfeller in der 46. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Tigers Langnau. Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Simon Steiner Tigers Langnau mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Der Anschlusstreffer für Grasshopper Club Zürich zum 4:5 kam in der 50. Minute. Verantwortlich dafür war Kay Bier.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (6:4) für Tigers Langnau stellte Marc Oliver Gerber in Minute 54 her. Der Anschlusstreffer für Grasshopper Club Zürich zum 5:6 kam in der 56. Minute. Verantwortlich dafür war Noël Seiler. In der 60. Minute baute Thomas Gfeller den Vorsprung für Tigers Langnau auf zwei Tore aus (7:5). Paolo Riedi erzielte in der 60. Minute den Anschlusstreffer zum 6:7 für Grasshopper Club Zürich. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Thomas Gfeller mit der beste Skorer

Skorer für Tigers Langnau: Das Spiel werden Thomas Gfeller mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Marc Oliver Gerber mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Matteo Nico Steiner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Simon Steiner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel werden Noël Seiler mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Paolo Riedi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Kay Bier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Noël Seiler zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Tigers Langnau wurde diese Ehre Thomas Gfeller zuteil.

Tigers Langnau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat 15 Punkte. Tigers Langnau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SV Wiler-Ersigen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental).

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 23 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Grasshopper Club Zürich zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Unihockey Basel Regio. Die Partie findet am 27. November statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.