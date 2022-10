Unihockey – Herren UPL Grasshopper Club Zürich siegt 9:5 im Spitzenduell gegen Floorball Köniz Das drittplatzierte Team Grasshopper Club Zürich hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Floorball Köniz zuhause 9:5 besiegt.

(chm)

Grasshopper Club Zürich ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Grasshopper Club Zürich die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 5:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Grasshopper Club Zürich die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:5.

Elia Seiler mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel werden Elia Seiler mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3), Noël Seiler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Christoph Meier mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Köniz: Das Spiel wird Simon Jirebeck mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Stefan Hutzli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Grasshopper Club Zürich von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Für Grasshopper Club Zürich geht es auf fremdem Terrain gegen Zug United (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (18.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

In der Tabelle verliert Floorball Köniz Plätze und zwar von Rang 2 auf 4. Das Team hat elf Punkte. Floorball Köniz spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: Floorball Thurgau (Rang 10). Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.