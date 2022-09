Unihockey – Herren UPL Waldkirch-St. Gallen verliert zum Auftakt deutlich gegen Grasshopper Club Zürich Sieg für Grasshopper Club Zürich am Sonntag zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen zum Saisonauftakt. Das Resultat: 10:4.

(chm)

Grasshopper Club Zürich ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Grasshopper Club Zürich die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 7:0 aus.

Das letzte Drittel entschied Waldkirch-St.Gallen zwar mit 4:3 für sich. Der Endstand hiess dennoch 10:4 für das Heimteam.

Claudio Laely mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Bei Grasshopper Club Zürich brillierten Claudio Laely mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Joël Rüegger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Kay Bier mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3). Sie waren die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Noël Seiler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Paolo Riedi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Sechs Spieler liessen sich jeweils einen Punkt gutschreiben.

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen, hat sich Tuukka Kivioja mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Vier Spieler liessen sich jeweils einen Punkt gutschreiben.

Nach dem Spiel wurde Cyril Haldemann zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Michael Schiess zuteil.

Waldkirch-St. Gallen gegen Chur

Nach dem ersten Spiel steht Grasshopper Club Zürich auf dem zweiten Rang. Für Grasshopper Club Zürich geht es in einem Auswärtsspiel gegen UHC Uster weiter. Das Spiel findet am 17. September statt (17.30 Uhr, Buchholz Uster).

In der Tabelle steht Waldkirch-St. Gallen nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Chur Unihockey. Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

