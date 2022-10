Unihockey – Herren UPL Grasshopper Club Zürich entscheidet Spitzenspiel gegen Floorball Köniz für sich Grasshopper Club Zürich reiht Sieg an Sieg: Gegen Floorball Köniz hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 8:6.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Grasshopper Club Zürich: Simon Laubscher brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Jan Zaugg durch seinen Treffer für Floorball Köniz in der 8. Minute her. In der 9. Minute war es an Mike Gerber, Floorball Köniz 2:1 in Führung zu bringen.

Floorball Köniz baute die Führung in der 20. Minute (Jan Zaugg) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Joël Rüegger (23.) Reduzierte sich der Rückstand für Grasshopper Club Zürich auf ein Tor (2:3). Joël Rüegger traf nur zwei Minuten später erneut für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel war nun ausgeglichen.

Das Tor von Jyrki Holopainen in der 26. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Floorball Köniz. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Mike Gerber Floorball Köniz mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Kay Bier sorgte in der 30. Minute für Grasshopper Club Zürich für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Claudio Laely glich in der 48. Minute für Grasshopper Club Zürich aus. Es hiess 5:5. Dylan Hasenböhler erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer zum 6:5 für Grasshopper Club Zürich. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Luca Graf für Floorball Köniz erfolgreich war. In der 53. Minute war es an Dylan Hasenböhler, Grasshopper Club Zürich 7:6 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Christoph Meier die Führung für Grasshopper Club Zürich auf 8:6 erhöhte.

Claudio Laely mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Einen Traumtag hat Claudio Laely mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft haben Joël Rüegger mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Dylan Hasenböhler mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) abgeliefert. Weiter hat sich Simon Laubscher mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Köniz: Das Spiel wird Jan Zaugg mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Mike Gerber mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Joël Rüegger zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Floorball Köniz wurde diese Ehre Jan Zaugg zuteil.

Grasshopper Club Zürich verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat 21 Punkte. Grasshopper Club Zürich bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SV Wiler-Ersigen. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (23. Oktober) (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

Unverändert liegt Floorball Köniz auf Rang 3. Das Team hat 17 Punkte. Für Floorball Köniz geht es auswärts gegen Zug United (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (23. Oktober) (17.00 Uhr, Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.