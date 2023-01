Unihockey – Herren 1. Liga Favoritensieg bei Black Creek Schwarzenbach gegen Baden-Birmenstorf Sieg für den Tabellenfünften: Black Creek Schwarzenbach lässt am Samstag auswärts beim 8:7 gegen Baden-Birmenstorf (Rang 11) nichts anbrennen.

(chm)

Mattia Buck eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Baden-Birmenstorf das 1:0 markierte. Baden-Birmenstorf baute die Führung in der 13. Minute (Julian Müller) weiter aus (2:0). In der 18. Minute gelang Black Creek Schwarzenbach (Raphael Lehmann) der Anschlusstreffer (1:2).

Gleichstand stellte Thomas Siegenthaler durch seinen Treffer für Black Creek Schwarzenbach in der 21. Minute her. In der 24. Minute gelang Martin Egloff der Führungstreffer zum 3:2 für Baden-Birmenstorf. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 28. Minute, als Christian Nyffenegger für Black Creek Schwarzenbach traf.

In der 33. Minute war es an Michel Stuber, Baden-Birmenstorf 4:3 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Kim André Blaser durch seinen Treffer für Black Creek Schwarzenbach in der 36. Minute her. Mattia Buck schoss Baden-Birmenstorf in der 40. Minute zur 5:4-Führung.

Pascal Fiechter glich in der 40. Minute für Black Creek Schwarzenbach aus. Es hiess 5:5. Das Tor von Kim André Blaser in der 48. Minute bedeutete die 6:5-Führung für Black Creek Schwarzenbach. In der 49. Minute traf Nicklas Rothe für Baden-Birmenstorf zum 6:6-Ausgleich. Dominik Laube traf in der 56. Minute. Es war die Führung zum 7:6 für Baden-Birmenstorf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 59, als Christian Beer für Black Creek Schwarzenbach erfolgreich war. Das Penaltyschiessen gewann Black Creek Schwarzenbach.

Thomas Siegenthaler mit der beste Skorer

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Das Spiel wird Thomas Siegenthaler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Kim André Blaser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Christian Beer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel wird Mattia Buck mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Julian Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Michel Stuber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Black Creek Schwarzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 30 Punkte. Als nächstes trifft Black Creek Schwarzenbach auswärts mit TSV Unihockey Deitingen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (17.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Baden-Birmenstorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat 20 Punkte. Für Baden-Birmenstorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen Bern Capitals (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (18.30 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.