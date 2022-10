Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Unihockey Limmattal siegt gegen Baden-Birmenstorf Unihockey Limmattal holt gegen Baden-Birmenstorf auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 7:6.

(chm)

Andris Ladner eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Unihockey Limmattal das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 1. Minute, als T. de Vries für Baden-Birmenstorf traf. Simon Frei schoss Unihockey Limmattal in der 24. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Unihockey Limmattal stellte Thomas Ingold in Minute 33 her. Joel Odermatt sorgte in der 40. Minute für Baden-Birmenstorf für den Anschlusstreffer zum 2:3. Unihockey Limmattal baute die Führung in der 47. Minute (Dominic Wieland) weiter aus (4:2).

Dank dem Treffer von Nicklas Rothe (56.) reduzierte sich der Rückstand für Baden-Birmenstorf auf ein Tor (3:4). Nicolas Jordan sorgte in der 57. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Unihockey Limmattal. Unihockey Limmattal erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Simon Frei weiter auf 6:3.

Joel Odermatt (58. Minute) liess Baden-Birmenstorf auf 4:6 herankommen. Nur zwei Minuten später traf Joel Odermatt erneut. Sein Tor brachte Baden-Birmenstorf in der 60. Minute auf ein Tor heran. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 60, als Josias Kupper für Baden-Birmenstorf erfolgreich war. In der Verlängerung entschied Unihockey Limmattal das Spiel für sich. In der 64. Minute schoss Nicolas Jordan das 7:6.

Simon Frei mit der beste Skorer

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel wird Simon Frei mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Nicolas Jordan mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Dominic Wieland mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Louis Pfau mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel werden Joel Odermatt mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Nicklas Rothe mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Michel Stuber mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Simon Frei zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei Baden-Birmenstorf wurde diese Ehre Joel Odermatt zuteil.

Unihockey Limmattal liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 21 Punkte. Für Unihockey Limmattal geht es in einem Auswärtsspiel gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Unverändert liegt Baden-Birmenstorf auf Rang 9. Das Team hat neun Punkte. Baden-Birmenstorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 5). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.