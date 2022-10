Unihockey – Herren 1. Liga Erster Sieg für Unihockey Schüpbach nach drei Niederlagen Gegen Team Aarau gewinnt Unihockey Schüpbach am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 5:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Unihockey Schüpbach: Björn Sommer brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Team Aarau traf Philippe Stark in der 27. Minute. In der 28. Minute war es an Nicolas Müller, Unihockey Schüpbach 2:1 in Führung zu bringen.

Fabio Stettler sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Unihockey Schüpbach. In der 54. Minute gelang Team Aarau (Julian Frei) der Anschlusstreffer (2:3). Mit seinem Tor in der 55. Minute brachte Gregory Sterchi Unihockey Schüpbach mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Erneut Gregory Sterchi traf in der 60. Minute auch zum 5:2 für Unihockey Schüpbach.

Thomas Steffen mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel wird Thomas Steffen mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Gregory Sterchi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Schüpbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sieben Punkte. Unihockey Schüpbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf Zuger Highlands (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Team Aarau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Olten Zofingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

