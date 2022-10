Unihockey – Herren 1. Liga Erfolg für SV Waldenburg Eagles gegen Lions Konolfingen SV Waldenburg Eagles behielt im Spiel gegen Lions Konolfingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:4.

Jan Wenger eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für SV Waldenburg Eagles das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 15, als Sven Schlüchter für Lions Konolfingen erfolgreich war. In der 17. Minute gelang Nando Glauser der Führungstreffer zum 2:1 für Lions Konolfingen.

Gleichstand stellte Manuel Mucha durch seinen Treffer für SV Waldenburg Eagles in der 27. Minute her. In der 37. Minute war es an Janosch Bigler, Lions Konolfingen 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Benjamin Arm traf für SV Waldenburg Eagles.

Das Tor von Manuel Mucha in der 55. Minute bedeutete die 4:3-Führung für SV Waldenburg Eagles. Gleichstand war in der 59. Minute hergestellt: Janosch Bigler traf für Lions Konolfingen. In der Verlängerung entschied SV Waldenburg Eagles das Spiel für sich. Dominic Mucha traf in der 68. Minute zum 5:4.

Dominic Mucha mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Einen Traumtag hat Dominic Mucha mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Lions Konolfingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Janosch Bigler mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich SV Waldenburg Eagles von Rang 5 auf 3. Das Team hat 13 Punkte. SV Waldenburg Eagles tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (19.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Lions Konolfingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat zwölf Punkte. Lions Konolfingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Baden-Birmenstorf (Platz 9). Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

