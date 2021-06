Resultat Eine Mehrheit in Beinwil am See lehnt das CO2-Gesetz ab Über fünf nationale Vorlagen ist an diesem Sonntag entschieden worden. Hier finden Sie die Kurzübersicht zum Resultat der Abstimmung in Beinwil am See.

Abstimmungsergebnisse für Beinwil am See: 54.8 Prozent Nein zum CO2-Gesetz.

Die Gemeinde Beinwil am See hat knapp Nein gesagt zum CO2-Gesetz, und zwar mit 54.8 Prozent der Stimmen.

Die Gemeinde Beinwil am See hat Nein gesagt zur Trinkwasserinitiative, und zwar mit 56.7 Prozent der Stimmen.

Die Mehrheit der Abstimmenden in Beinwil am See hat zur Pestizidinitiative Nein gestimmt. Mit einem Nein-Anteil von 57.6 Prozent verwirft die Gemeinde die Vorlage.

Die Gemeinde Beinwil am See hat knapp Ja gesagt zum Covid19-Gesetz, und zwar mit 53.2 Prozent der Stimmen.

Ja zum PMT-Gesetz in Beinwil am See: Eine deutliche Mehrheit von 60.2 Prozent der Stimmenden befürwortete die Vorlage.

