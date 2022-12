Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Sieg für Unihockey Limmattal gegen Bern Capitals Unihockey Limmattal behielt im Spiel gegen Bern Capitals am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 10:3.

(chm)

Unihockey Limmattal ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Unihockey Limmattal die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 5:2 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Unihockey Limmattal die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 10:3.

Andris Ladner mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Andris Ladner mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Nicolas Jordan mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Moritz Wenk mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Valentin Ladner mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Fabian Massaro mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bern Capitals: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sebastien Wehrli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jascha Blaser mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sebastien Wehrli zum besten Spieler von Bern Capitals gekürt. Bei Unihockey Limmattal wurde diese Ehre Andris Ladner zuteil.

Unverändert liegt Unihockey Limmattal auf Rang 1. Das Team hat 38 Punkte. Unihockey Limmattal spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Zuger Highlands (Rang 11). Das Spiel findet am 18. Dezember statt (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Bern Capitals steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat 23 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Bern Capitals in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olten Zofingen. Diese Begegnung findet am 18. Dezember statt (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.