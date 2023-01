Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Unihockey Schüpbach gegen Team Aarau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Unihockey Schüpbach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Team Aarau gerecht geworden und hat zuhause 9:5 gewonnen.

(chm)

Team Aarau ging im ersten Drittel mit 3:2 in Führung. Im zweiten Drittel kam Unihockey Schüpbach dann besser ins Spiel und glich nicht nur aus sondern ging gar mit einer Viertore-Führung in die zweite Pause (6:3). Im dritten Drittel vergrösserte Unihockey Schüpbach die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:5.

Bester Skorer bucht drei Punkte

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel werden Philipp Rüegsegger mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Thomas Steffen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Gregory Sterchi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Michael Fankhauser mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Das Spiel werden Dominic Studer mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Marco Stoltenberg mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Unihockey Schüpbach weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 27 Punkte. Für Unihockey Schüpbach geht es auswärts gegen Zuger Highlands (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 12. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Team Aarau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olten Zofingen. Diese Begegnung findet am 20. Januar statt (20.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

