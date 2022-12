Unihockey – Herren NLB Deutlicher Erfolg für Ad Astra Obwalden gegen UHC Lok Reinach Ad Astra Obwalden behielt im Spiel gegen UHC Lok Reinach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 8:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Lok Reinach: Michael Gürber brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Isak Stöckel durch seinen Treffer für Ad Astra Obwalden in der 10. Minute her. Marius Pedersen traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für UHC Lok Reinach.

Der Ausgleich für Ad Astra Obwalden fiel in der 23. Minute (Dario Eberhardt). Patrick Krebs traf in der 26. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für UHC Lok Reinach. Gleichstand war in der 26. Minute hergestellt: Isak Stöckel traf für Ad Astra Obwalden.

Das Tor von Valentin Egli in der 27. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Ad Astra Obwalden. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 42. Minute, als Patrick Krebs für UHC Lok Reinach traf. Fabian Moser traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 5:4 für UHC Lok Reinach.

Gleichstand war in der 50. Minute hergestellt: Fredrik Edholm traf für Ad Astra Obwalden. Erneut Isak Stöckel brachte Ad Astra Obwalden 6:5 in Führung (57. Minute). Jens Odermatt erhöhte in der 59. Minute zur 7:5-Führung für Ad Astra Obwalden. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fredrik Edholm in der 59. Minute, als er für Ad Astra Obwalden zum 8:5 traf.

Isak Stöckel mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Das Spiel werden Isak Stöckel mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Fredrik Edholm mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Dario Eberhardt mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Patrick Krebs mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tomas Vojtisek mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Ad Astra Obwalden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 28 Punkte. Ad Astra Obwalden spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 12). Das Spiel findet am Sonntag (4. Dezember) statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

UHC Lok Reinach steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat 21 Punkte. Für UHC Lok Reinach geht es in einem Auswärtsspiel gegen Floorball Fribourg (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.