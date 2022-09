Unihockey – Damen 1. Liga Deutlicher Auftaktsieg für Floorball Zurich Lioness gegen UHC Lok Reinach Floorball Zurich Lioness beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen UHC Lok Reinach setzt es zuhause einen 5:2-Sieg ab.

(chm)

Den Auftakt machte Ann Zurbuchen, die in der 8. Minute für Floorball Zurich Lioness zum 1:0 traf. Mit ihrem Tor in der 11. Minute brachte Diana Klavan Floorball Zurich Lioness mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Daniela Bertschi baute in der 16. Minute die Führung für Floorball Zurich Lioness weiter aus (3:0).

Michelle Setz verkürzte in der 39. Minute den Rückstand von UHC Lok Reinach auf 1:3. Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Juliette Wälchli weiter auf 4:1. Bellinda Wüthrich (47. Minute) liess UHC Lok Reinach auf 2:4 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Sharon Stöckli, die in der 55. Minute die Führung für Floorball Zurich Lioness auf 5:2 ausbaute.

Anna Ankudinova mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorer für Floorball Zurich Lioness: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Anna Ankudinova mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Für Floorball Zurich Lioness geht es in einem Auswärtsspiel gegen Red Ants Winterthur II weiter. Die Partie findet am 24. September statt (11.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

Das nächste Spiel trägt UHC Lok Reinach zuhause gegen das stark gestartete Team Zürich Oberland Pumas aus. Das Spiel findet am 25. September statt (16.30 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.