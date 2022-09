Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Auftakterfolg für SV Waldenburg Eagles gegen Team Aarau SV Waldenburg Eagles bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Team Aarau zuhause mit 9:5

(chm)

SV Waldenburg Eagles und Team Aarau gingen mit einem Unentschieden von 4:4 in die erste Drittelspause. Im Mitteldrittel verschaffte sich dann SV Waldenburg Eagles einen Vorteil und ging mit 6:4 in Führung. Im dritten Drittel baute SV Waldenburg Eagles die Führung gar noch weiter aus und gewann schliesslich mit 9:5.

Dominic Mucha mit acht Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Einen Traumtag haben Dominic Mucha mit acht Punkten (Tore: 5, Assists: 3) und Manuel Mucha mit sieben Punkten (Tore: 2, Assists: 5) erwischt. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Das Spiel werden Tobias Wullschleger mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Peter Byland mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht SV Waldenburg Eagles nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Für SV Waldenburg Eagles geht es in einem Heimspiel gegen Zuger Highlands weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

In der Tabelle steht Team Aarau nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Für Team Aarau geht es in einem Heimspiel gegen Baden-Birmenstorf weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.