Unihockey – Herren NLB Deutlicher 6:3-Erfolg für UHC Lok Reinach gegen Floorball Fribourg UHC Lok Reinach siegt zuhause 6:3 gegen Floorball Fribourg im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Floorball Fribourg: Yohan Moser brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. UHC Lok Reinach glich in der 13. Minute durch Marius Pedersen aus. Jens-Jörn Sommerhalder brachte UHC Lok Reinach 2:1 in Führung (18. Minute).

UHC Lok Reinach baute die Führung in der 20. Minute (Adrian Keusch) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Nelio Rottaris (39.) reduzierte sich der Rückstand für Floorball Fribourg auf ein Tor (2:3). Zum Ausgleich für Floorball Fribourg traf Eino Pesu in der 43. Minute.

In der 58. Minute gelang Jens-Jörn Sommerhalder der Führungstreffer zum 4:3 für UHC Lok Reinach. In der 59. Minute baute Marius Pedersen den Vorsprung für UHC Lok Reinach auf zwei Tore aus (5:3). Adrian Keusch schoss das 6:3 (59. Minute) für UHC Lok Reinach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Marius Pedersen mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel wird Marius Pedersen mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Adrian Keusch mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jens-Jörn Sommerhalder mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Fribourg: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Eino Pesu (Tor: 1, Assist: 0), Nelio Rottaris (Tor: 1, Assist: 0), Yohan Moser (Tor: 1, Assist: 0), Loïc Andrey (Tor: 0, Assist: 1), Loris Roulin (Tor: 0, Assist: 1) und Silvio Halter (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem zweiten Spiel steht UHC Lok Reinach (nach Punkten) mit vier Punkten auf dem vierten Rang. UHC Lok Reinach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Regazzi Verbano UH Gordola. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (19.30 Uhr, Caserma Losone).

In der Tabelle steht Floorball Fribourg nach dem zweiten Spiel auf Rang 10 (null Punkte). Auf Floorball Fribourg wartet im nächsten Spiel daheim das Team Unihockey Langenthal Aarwangen. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.