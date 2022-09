Unihockey – Herren UPL Chur Unihockey mit Auswärtssieg bei Grasshopper Club Zürich Chur Unihockey behielt im Spiel gegen Grasshopper Club Zürich am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:4.

(chm)

Den Auftakt machte Paolo Riedi, der in der 3. Minute für Grasshopper Club Zürich zum 1:0 traf. In der 13. Minute traf Tuukka Salo für Chur Unihockey zum 1:1-Ausgleich. Tim Nussle traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Chur Unihockey.

Chur Unihockey baute die Führung in der 16. Minute (Leon Schlegel) weiter aus (3:1). Chur Unihockey erhöhte in der 17. Minute seine Führung durch Daniel Sesulka weiter auf 4:1. Florian Wenk verkürzte in der 33. Minute den Rückstand von Grasshopper Club Zürich auf 2:4.

Die 34. Minute brachte für Grasshopper Club Zürich den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Christoph Meier. Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Sandro Cavelti Chur Unihockey mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Der Anschlusstreffer für Grasshopper Club Zürich zum 4:5 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Paolo Riedi. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leon Schlegel in der 60. Minute. Er traf zum 6:4 für Chur Unihockey.

Paolo Riedi mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Chur Unihockey: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Leon Schlegel mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Aaro Helin mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Paolo Riedi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Christoph Meier mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Christoph Meier zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Chur Unihockey wurde diese Ehre Daniel Sesulka zuteil.

Chur Unihockey verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Chur Unihockey tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Floorball Köniz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (18.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat sechs Punkte. Grasshopper Club Zürich spielt zum nächsten Mal auswärts gegen UHC Alligator Malans (Platz 7). Diese Begegnung findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.