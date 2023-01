Unihockey – Herren 1. Liga Bern Capitals gewinnt deutlich gegen Baden-Birmenstorf Bern Capitals gewinnt am Sonntag zuhause gegen Baden-Birmenstorf 6:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bern Capitals: Pascal Ritter brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bern Capitals stellte Sven Kummer in Minute 7 her. Kilian Mühlematter baute in der 9. Minute die Führung für Bern Capitals weiter aus (3:0).

Yannik Arm baute in der 13. Minute die Führung für Bern Capitals weiter aus (4:0). Raffael Brunner (23. Minute) liess Baden-Birmenstorf auf 1:4 herankommen. Bern Capitals erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Sven Kummer weiter auf 5:1.

Nicklas Rothe verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Baden-Birmenstorf auf 2:5. Mattia Buck (51. Minute) liess Baden-Birmenstorf auf 3:5 herankommen. Sven Kummer schoss das 6:3 (60. Minute) für Bern Capitals und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Sven Kummer mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel wird Sven Kummer mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Kilian Mühlematter mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nicklas Rothe mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Raffael Brunner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Bern Capitals von Rang 8 auf 6. Das Team hat 29 Punkte. Bern Capitals spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 10). Die Partie findet am 29. Januar statt (17.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Baden-Birmenstorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat 20 Punkte. Mit dem viertplatzierten Unihockey Schüpbach kriegt es Baden-Birmenstorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (27. Januar) (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.