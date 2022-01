Datenauswertung Beinwil am See liegt bezüglich Corona-Fällen im kantonalen Mittelfeld Seit Mai 2020 sind in Beinwil am See total 429 Coronafälle gemeldet worden.

Die Datenauswertung zeigt, wo Beinwil am See im kantonalen Vergleich steht.



Mit 12.7 Fällen pro 100 Personen seit Mai 2020 gehört Beinwil am See zu den Aargauer Gemeinden, die mittelmässig von der Corona-Pandemie betroffen waren.

So steht Beinwil am See (roter Punkt) im Vergleich zu allen Aargauer Gemeinden da:

Seit Sommer 2021 weist der Kanton Aargau auch die wöchentlichen Fallzahlen pro Gemeinde aus. Die Pandemie entwickelte sich in der Gemeinde Beinwil am See folgendermassen:

Beinwil am See erlebte den Höhepunkt der Covid-Fälle über die Weihnachtszeit 2021. Beflügelt durch die Omikron-Variante kletterten die Fälle in der zweitletzten Woche des Jahres auf 29 Fälle.

Dieser Artikel ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Die Daten stammen vom Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau, welches diese im Rahmen des Contact Tracings erhebt. Rund 90 Prozent der Fälle sind einer Gemeinde zuzuordnen. Es muss von einer grösseren Dunkelziffer an nicht erkannten Corona-Infektionen ausgegangen werden.