Abstimmungen 2022 Beinwil am See hat 2022 nur gerade eine Abstimmung verloren So verlief das Jahr 2022 für Beinwil am See aus direktdemokratischer Sicht.

Elfmal Mal wurden in Beinwil am See dieses Jahr Stimmzettel ausgefüllt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Über elf Vorlagen ist in der Schweiz 2022 abgestimmt worden. Die Gemeinde Beinwil am See hat von diesen Abstimmungen nur gerade eine verloren. In zehn Fällen hat sie gleich gestimmt wie die Schweiz.

Mit dieser Bilanz gehört Beinwil am See zu den rund 16 Prozent der erfolgreichsten Gemeinden. Nur einmal verloren rund 250 Gemeinden, gar nie verloren weitere rund 100 Gemeinden (von total rund 2150). Schweizweit die meisten Niederlagen einstecken, mussten die Schwyzer Gemeinde Riemenstalden und das Walliser Dorf Zwischbergen, die beide nur viermal gewannen.

Verloren hat Beinwil am See bei der Abstimmung über das Transplantations-Gesetz.

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Beinwil am See im Vergleich zur Schweiz abgestimmt hat:

