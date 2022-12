Unihockey – Herren 1. Liga Auswärtserfolg für Unihockey Luzern gegen Baden-Birmenstorf Sieg für Unihockey Luzern: Gegen Baden-Birmenstorf gewinnt das Team am Freitag auswärts 7:5.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Unihockey Luzern: Otto Lindqvist brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Baden-Birmenstorf fiel in der 7. Minute (Nicklas Rothe). Nicklas Rothe war es auch, der in der 18. Minute die 2:1-Führung für Baden-Birmenstorf herstellte.

Unihockey Luzern glich in der 20. Minute durch Armando Emmenegger aus. Julian Müller brachte Baden-Birmenstorf 3:2 in Führung (20. Minute). In der 35. Minute baute der gleiche Julian Müller die Führung für Baden-Birmenstorf weiter aus.

Baden-Birmenstorf erhöhte in der 37. Minute seine Führung durch Martin Egloff weiter auf 5:2. Peter Flütsch verkürzte in der 44. Minute den Rückstand von Unihockey Luzern auf 3:5. Die 47. Minute brachte für Unihockey Luzern den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Tim McKibbin.

Der Ausgleich für Unihockey Luzern fiel in der 49. Minute (Simon Koller). Das Tor von Simon Wagner in der 58. Minute bedeutete die 6:5-Führung für Unihockey Luzern. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim McKibbin in der 58. Minute. Er traf zum 7:5 für Unihockey Luzern.

Peter Flütsch mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Luzern: Einen Traumtag hat Peter Flütsch mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Tim McKibbin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel wird Raffael Brunner mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Julian Müller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Nicklas Rothe mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Unihockey Luzern von Rang 6 auf 5. Das Team hat 25 Punkte. Für Unihockey Luzern geht es auswärts gegen Unihockey Schüpbach (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 18. Dezember statt (16.30 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Unverändert liegt Baden-Birmenstorf auf Rang 8. Das Team hat 19 Punkte. Baden-Birmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 10). Das Spiel findet am 17. Dezember statt (16.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.