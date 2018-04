Neubauten vor Photovoltaik-Boom: Ein wesentliches Element der Anhörungsvorlage (s. Hauptartikel) ist die Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten. Sie sollen strengere Anforderungen in Bezug auf die Gebäudehülle erfüllen, weniger Energie verbrauchen und einen Teil der für ihren Betrieb benötigten Energie selber erzeugen. Wie ist das zu verstehen? Ist das faktisch eine Pflicht, Neubauten mit Photovoltaikanlagen auszustatten? Laut Werner Leuthard, Leiter der Abteilung Energie im Departement Attiger, sieht die gesetzliche Regelung vor, «dass neue Bauten einen Teil der von ihnen benötigten Elektrizität selber erzeugen». Obwohl die Art der Produktion nicht vorgegeben ist, werde wohl in den meisten Fällen Photovoltaik eingesetzt werden, sagt Leuthard: «In gut gedämmten Gebäuden kann der Strombedarf für Haushaltszwecke grösser sein als der Strombedarf für den Antrieb einer Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. Moderne Gebäude sollen auf möglichst wenig Energiezufuhr von aussen angewiesen sein.» Mit der Nutzung der vorhandenen Gebäudehülle könne ein Beitrag für die Versorgungssicherheit geleistet werden, so Leuthard. Wo ein Einbau nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, könne der Bau mit einer Ersatzabgabe extern erfolgen. Bei bestehenden Bauten sollen die Anforderungen an die Gebäudehülle gemäss Anhörungsvorlage jedoch in etwa gleich bleiben.

Neue Ölheizung ist möglich, aber . . . Beim Ersatz bestehender Wärmeerzeuger soll der massgebliche Bedarf für Heizung und Warmwasser künftig höchstens zu 90 Prozent mit nicht erneuerbaren Energien gedeckt werden. Mindestens 10 Prozent sind durch erneuerbare Energien oder baulich-technische Massnahmen zu decken.

Dafür stehe eine grosse Anzahl von Standardlösungen zur Verfügung, sagt der Energiespezialist des Kantons. Doch wie funktioniert es konkret, etwa wenn der Ersatz einer Ölheizung ansteht? Eine einfache Umsetzung bestehe in der Standardlösung «Thermische Sonnenkollektoren für die Warmwassererwärmung», sagt Leuthard. Für ein Einfamilienhaus decken vier Quadratmeter Sonnen-

kollektoren rund die Hälfte des Warmwasserbedarfs. Leuthard: «Da ist mit Kosten um 10 000 Franken zu rechnen. Und für die nächsten 20, 25 Jahre mit viel Warmwasser zum Nulltarif.» Bereits heute muss man beim Einbau einer neuen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizung den Nachweis erbringen, dass – über deren Lebensdauer betrachtet – keine technisch gleichwertige und wirtschaftlich tragbare Anlage zur Verfügung steht, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden kann. Fossile Anlagen durften jedoch bisher durch eine gleichartige Anlage ersetzt werden. Jetzt will die Regierung die Erleichterung für den 1 : 1 Ersatz streichen. Damit muss neu in jedem Fall beim Einsatz fossiler Energie ein entsprechender Kostennachweis erbracht werden.

Elektrohezungen: Elektroheizungen sind für etwa 10 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs verantwortlich, im Winterhalbjahr für rund 20 Prozent. Im Aargau gibt es rund 13 000 Elektrodirektheizungen. Bei einem zentralen System wird die Wärme durch eine Heizung erzeugt und durch ein Wassersystem in die Räume transportiert. Wenn dieses System vorhanden ist und nur die Heizung ersetzt werden muss, sei der Ersatz bereits «bei moderaten Strompreisen über die Lebensdauer wirtschaftlich», schreibt die Regierung. Darum will sie, dass solche Heizungen innerhalb von 15 Jahren nach Inkrafttreten dieser Bestimmung ersetzt werden.

Anders ist die Situation bei einem dezentralen System. Da ist die Heizung im zu beheizenden Raum – ein Verteilsystem ist nicht vorhanden. Der Ersatz von dezentralen Elektroheizungen würde den Einbau eines Wasserverteilsystems bedingen. Je nach Gebäudestruktur und Raumeinteilung wäre dies nur mit einem hohen Kostenaufwand umsetzbar. Weil die Kostenfolge eine grosse Spannweite aufweise und nicht einfach abschätzbar sei, will die Regierung hier im Gegensatz zu zentralen Anlagen auf eine Sanierungspflicht verzichten. Diese Bestimmung aus den MuKEn soll im Energiegesetz nicht umgesetzt werden.

Für Elektroboiler ist in 15 Jahren Schluss: Elektroboiler benötigen rund vier Prozent des schweizerischen Stromkonsums. Theoretisch könnte der Stromverbrauch über deren Ersatz durch Wärmepumpenboiler etwa um zwei Prozent reduziert werden. Der Einbau von Elektroboilern ist in Wohnbauten bereits seit 2012 ohnehin nicht mehr zulässig. Bis 2035 (15 Jahre nach Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes) werden somit die zuvor noch installierten Boiler mindestens 27 Jahre alt sein, sagt Werner Leuthard. Bei einer technischen Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren könne davon ausgegangen werden, dass die Anlagen ohnehin ersetzt werden müssten. Jetzt sollen die noch bestehenden Elektroboiler binnen 15 Jahren ausser Betrieb genommen werden. Sie sind zu ersetzen durch Wassererwärmer, die mit dem Heizungssystem verbunden sind oder primär erneuerbare Energie verwenden. Eine gängige Lösung sind eben Wärmepumpenboiler. Doch welche Kosten kommen da auf die Leute zu? Auch hier bringt Leuthard ein Beispiel, das der Schweizerische Verband für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik errechnet hat: Die Investitionskosten beim Wärmepumpenboiler sind mit 4500 Franken um 2000 Franken höher. Die jährlichen Stromkosten sind dafür mit 210 Franken um 420 Franken tiefer. Über die Lebensdauer sind diese rund einen Viertel günstiger. Leuthard: «Wärmepumpenboiler schonen also auch das Portemonnaie.»