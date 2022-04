Wenn der FC Aarau in die Super League aufsteigt, steigen die Sicherheitskosten

Im Spitzenspiel gegen Winterthur vor einer Woche, hat der FC Aarau einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen kassiert. Die Chance, dass der FC Aarau in der nächsten Saison wieder in der Super League spielt, sind aber immer noch vorhanden. Falls der Aufstieg klappt, müssen auch wieder mehr Polizisten für die Sicherheit sorgen, was wiederum mit Mehrkosten verbunden ist.