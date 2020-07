Zwei Männer im Rhein verschwunden: Die Suche ist bisher erfolglos verlaufen und dauert an

Nachdem die Suche am Donnerstagabend erfolglos verlief, begannen die Einsatzkräfte am Freitag erneut damit, den Fluss und die Ufer nach den beiden vermissten Personen abzusuchen. Auch am Freitagnachmittag (Stand: 15 Uhr) konnten die beiden Männer nicht gefunden werden. Auf Anfrage der AZ sagt die zuständige Polizeistelle, das Polizeipräsidium Freiburg (im Breisgau), dass sich die Suche entlang des Flussufers schwierig gestalte, weil das Gebiet teils stark bewaldet sei.

Von Schweizer Seite sind die Kantonspolizei Aargau, das Eidgenössische Grenzwachtkorps, die Rega und die Feuerwehr Möhlin an der Suche beteiligt. Die Koordination würde jedoch vom Polizeipräsidium Freiburg (im Breisgau) geleitet. Nebst mehreren Booten wird für die Suche auch ein Helikopter eingesetzt, um nach den Vermissten zu suchen. Bis anhin konnten die Männer nicht gefunden werden.

Auf Anfrage der AZ bestätigte die deutsche Polizei, dass es sich bei einem der Vermissten um einen jungen Mann handelt. Dieser wurde dabei beobachtet, wie er im Bereich der Holzbrücke in Bad Säckingen (D) ins Wasser sprang. Zuvor habe er Passanten informiert, dass er nach einem Freund suche, der ebenfalls im Rhein schwimmen war. Ein Zeuge habe gesehen, wie die Person ins Wasser gesprungen und später wieder aufgetaucht, danach aber abgetrieben sei.

Hinweise auf eine zweite Person gibt es derzeit nicht. Diese sei nicht von Zeugen gesehen worden. Am Rheinufer habe die deutsche Polizei am Freitagmorgen die persönlichen Gegenstände eines 24-Jährigen finden können. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich dabei um die Sachen von einer der vermissten Personen handelt. Weitere Angaben könne man zum gegebenen Zeitpunkt jedoch noch nicht machen. Weiter teilte die Poilzeistelle mit, dass die Suche – falls nötig – bis in den Abend und die Nacht hinein andauern werde und nötigenfalls auch am Wochenende fortgesetzt würde. (kca / cri)