Zuzgen Zuzgen: Altes Feuerwehrmagazin soll erhalten werden – davon profitieren Vereine Das ehemalige Feuerwehrmagazin in Zuzgen soll für 126'000 Franken erhalten und saniert werden. Davon sollen unter anderem regionale Vereine profitieren.

Das alte Feuerwehrmagazin soll in eine Räumlichkeit für verschiedene Anlässe und Vereinsaktivitäten umgebaut werden. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Seit der Fusion der Feuerwehren Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten im Jahre 2010 wurde das Zuzger Feuerwehrmagazin bei der Schule nur noch sporadisch genutzt. Nach der Fusion hatte die entstandene Feuerwehr Wabrig ihr Magazin in Hellikon. Der Standort Zuzgen wurde damit für die Feuerwehr überflüssig.

Zuzgens Vizeammann Rico Labhardt sagt zum ehemaligen Feuerwehrmagazin:

«Die Frage war nun, ob wir das Magazin abreissen oder mit Investitionen in Stand halten, um Veranstaltungen zu ermöglichen und um zusätzlichen Lagerraum zu schaffen.»

Für die Zuzgerinnen und Zuzger war diese Frage schnell beantwortet: An der Gemeindeversammlung vom 16. Juni genehmigten sie einen Verpflichtungskredit in Höhe von 126'000 Franken für die Sanierung des Feuerwehrmagazins.

Die Stimmberechtigten nahmen den Verpflichtungskredit einstimmig an. Typisch Zuzgen, findet Rico Labhardt. So würden die Zuzgerinnen und Zuzger eben ticken. «Hier ist die Solidarität gross», fügt er an.

Nun steht dem Vorhaben die nächste Etappe bevor: Seit Mittwoch liegt das Baugesuch in der Gemeinde auf. Noch bis zum 22. Februar ist es öffentlich einsehbar.

Ein ganzer Katalog an Massnahmen notwendig

Beim Projekt «Instandstellung ehemaliges Feuerwehrmagazins» ist ein ganzer Katalog an Massnahmen vorgesehen. So haben beispielsweise Wassereinbrüche eine Wand in Mitleidenschaft gezogen. Die Lösung: An der entsprechenden Stelle soll die Vormauer ausgebrochen werden, um die dahinterliegenden Leitungen zu verdichten. Zusätzliche Sanitärinstellationen seien nötig, heisst es zudem in einem Informationstext der Gemeinde.

Auch für zusätzliche Wärme soll gesorgt sein. Dafür soll eine Luftwärmepumpe sorgen. Für eine bessere Isolierung sollen drei von fünf bestehenden Fenstern zugemauert und die restlichen Fenster mit Isolationsglas bestückt werden.

Eine Tür muss aus feuertechnischen Gründen ersetzt werden

Weiter muss eine Tür aus feuertechnischen Gründen ersetzt, zwei Dachwassersammler montiert und LED-Lampen eingerichtet werden. Zudem werden auch Sicherheitsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler getroffen: «Um zu verhindern, dass Schüler aufs Flachdach steigen, soll ein Zaun montiert werden», sagt Labhardt.

Mit alledem soll ermöglicht werden, dass das Feuerwehrmagazin auch künftig genutzt werden kann. Etwa als Tagungsort der regionalen Jugendband oder fürs Public Viewing an Fussball-Grossanlässen. Nebenher soll das alte Feuerwehrmagazin weiterhin als Lagerstätte für den Theaterverein oder Gerätschaften des Abwarts dienen, wofür zusätzliche Regale aufgestellt werden sollen.