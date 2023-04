Zuzgen Wie man Pfandflaschen Töne entlockt: Das Klangheimli überraschte das Zuzger Publikum Zum 16. Mal fand das Klangheimli.ch im Kulturzelt in Zuzgen statt. An zwei Aufführungen wurde das Publikum mit Blasmusik, Flaschenmusik und Comedy prächtig unterhalten. Der Erlös des Events kommt der Blasmusikförderung zugute.

Comedian Charles Nguela sorgte für Unterhaltung zwischen den Acts. Bild: Horatio Golin

Es gehört schon bald zur Tradition für Musikbegeisterte aus dem Wegenstettertal und der Region, dass sie Klangheimli.ch besuchen. Heuer stieg das Festival bereits zum 16. Mal im Festzelt in Zuzgen. Am vergangenen Donnerstag und Freitag waren nur noch wenige Plätze im 500 Personen fassenden Kulturzelt frei. Kein Wunder, wurde doch ein aussergewöhnliches Programm geboten, bei dem nicht nur die Fans der Blasmusik auf ihre Kosten kamen.

Flaschenmusik mit GlasBlasSing. Bild: Horatio Golin/Aargauer Zeitung

OK-Präsident Andreas Reimann begrüsste die Zuschauer und lobte die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen von Hellikon, Wegenstetten, Zeiningen und Zuzgen. Deren Mitglieder waren an beiden Abenden im Einsatz und sorgten am Einlass, in der Küche und beim Bedienen im Festzelt dafür, dass sich die Gäste wohlfühlten.

Der Erlös aus der nach der Raiffeisenbank Wegenstettertal als Hauptsponsor benannten Veranstaltung kommt dem Verein zur Blasmusikalischen Nachwuchsförderung im Wegenstettertal zugute.

Neu und für viele unbekannt: Spenderjazzbass

Einen besonderen Sound bot die Flaschenmusik spielende Band GlasBLassing. Auf Pfandflaschen, Altglas und anderem Leergut flöteten Fritz, Endie und Möhre aus Berlin nicht zum ersten Mal beim Klangheimli. Mittels Loop-Geräten wurde zudem in manchen Songs eine breite Soundkulisse aufgebaut.

Zwei Abende lang spielten die Band und Charles Nguela vor praktisch ausverkauftem Zelt in Zuzgen. Bild: Horatio Golin

Neben der eigentlichen Flaschenmusik kamen die Zuschauer auch in den Genuss einer humoristischen Einführung in die Flaschenmusik, ihrer Techniken und Instrumente wie den Flachmaninoff aus Schnapsflaschen oder das Spenderjazzbass aus einem grossen Trinkwasserbehälter, Stangen und Angelsaiten.

OK-Präsident Andreas Reinmann begrüsste die Gäste im Festzelt. Bild: Horatio Golin

Durch den Abend führte OK-Mitglied Mario Hürbin, der die verschiedenen Acts anmoderierte. Alle Künstler traten zweimal vor und nach der Pause auf, wodurch sich für das Publikum eine zusätzliche Abwechslung einstellte. Wie gewohnt Bestand das Programm aus musikalischen und komödiantischen Auftritten.

So war auch der Stand-up-Comedian Charles Nguela aus Zürich nicht zum ersten Mal da. Nguela glang es in seiner lockeren Art schnell, dass Publikum in seinen Bann zu schlagen. Über Wanderausflüge zum Creux du Van, Straussenangriffe in Südafrika und Züricher Hipster konnte an den beiden Abenden herrlich gelacht werden.

Brässkalation bot fulminanten Sound

Wieder musikalisch wurde es mit der Band Brässkalation aus Freiamt. Die 2015 gegründete Street Band besteht aus vier Trompetern, zwei Posaunisten, zwei Saxofonisten, einem Sousafonisten und einem Schlagzeuger, die moderne Stücke und traditionelle Blasmusik mit fulminantem Sound darboten.

Brässkalation, die Band aus dem Freiamt, begeisterte das Publikum. Bild: HoratioGollin

Die Band spielte nicht nur instrumentale Stücke, sondern trat beim Klangheimli erstmals mit einer Sängerin auf. Bei Coversongs wie «I will survive» und «Havana» zeigte Lisa Arter eine starke Stimme und wurde wie auch die anderen Künstler vom Publikum mit grossem Applaus belohnt.